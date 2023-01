NATO-Generalsekretär Stoltenberg (AP / Andreea Alexandru)

Das kündigten der Generalsekretär des Nordatlantikpakts Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel an. In dem Gremium sollen Experten beider Seiten zusammenarbeiten, um Bedrohungen - etwa im Bereich der Energieversorgung - zu ermitteln. Von der Leyen verwies darauf, dass sich die Gruppe zunächst mit den Feldern Verkehr, Energie, Digitales und Weltraum beschäftigen werde.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.