Die Nato-Staaten haben Russland eine Antwort auf seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien gegeben. (picture alliance/dpa/Daniel Naupold)

Dazu gehöre zum Beispiel Moskaus Ansinnen, dass die Nato eine Aufnahme von Ländern wie der Ukraine ausschließen und den Rückzug von Streitkräften aus östlichen Bündnisstaaten einleiten solle.

US-Außenminister Blinken sagte in Washington, in dem Brief an die russische Regierung habe man einen ernsthaften diplomatischen Pfad abgesteckt, um den Ukraine-Konflikt zu beizulegen. Zugleich mache man deutlich, dass es Grundprinzipien gebe, zu deren Aufrechterhaltung und Verteidigung man verpflichtet sei. Dazu gehörten die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und das Recht von Staaten, ihre eigenen Sicherheitsvereinbarungen und Allianzen zu wählen. Ähnlich äußerte sich vor auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

