Darin würden die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine betont sowie das Recht von Staaten, ihre Bündnisse frei zu wählen, betonte Blinken. Die Tür der Nato sei offen und bleibe offen. Damit wird die Forderung Moskaus nach einem Ende der Nato-Osterweiterung zurückgewiesen. Man könne aber über andere Bereiche sprechen wie etwa Manöver in Europa und Maßnahmen zur Rüstungskontrolle, erklärte Blinken.

Stoltenberg: "Reichen Moskau erneut die Hand"

Nato-Generalsekretär Stoltenberg bot Russland an, geschlossene Vertretungen wieder zu öffnen und militärische Kommunikationskanäle besser zu nutzen. Dies könne die Transparenz fördern und Risiken verringern. Stoltenberg betonte, die Nato reiche Russland erneut die Hand, um eine Lösung zu finden.

Keine Fortschritte bei Beratungen im Normandie-Format

Auch im sogenannten Normandie-Format gab es heute Beratungen. Dabei wurden aber keine Fortschritte erzielt. Der russische Verhandlungsführer Kosak erklärte nach den achtstündigen Gesprächen in Paris, man sei übereingekommen, dass die Feuerpause im Osten der Ukraine eingehalten werden solle. In zwei Wochen werde es in Berlin eine weitere Verhandlungsrunde geben. Viele Fragen seien noch unbeantwortet. An der Gesprächsrunde nahmen auch Vertreter der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs teil.

