Die US-Armee tauscht ihre an der Ostflanke der Nato stationierten Truppen aus.

Dazu werden nach Angaben des amerikanischen Militärs in den kommenden Wochen hunderte Fahrzeuge über Deutschland nach Polen verlegt. Weiter hieß es, die Konvois würden vor allem in der Nacht unterwegs sein, trotzdem könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Truppenverlegung sei mit dem Kommando Streitkräftebasis der Bundeswehr koordiniert.



Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014 hatte die Nato zur Abschreckung die Verlegung von Truppen und Gerät in die baltischen Staaten und Polen beschlossen. Mit der Operation "Atlantic Resolve" soll die amerikanische Armee die Alliierten in Osteuropa stärken.