Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Hauptquartier der Militärallianz in Brüssel (AFP)

Wohin die Einheiten der sogenannten schnellen Eingreiftruppe verlegt werden, sagte Nato-Generalsekretär Stoltenberg zunächst nicht. Er sprach lediglich von mehreren Tausend Soldaten, die auf dem Land, auf der See und in der Luft im Einsatz sein sollten. Es sei das erste Mal, dass Teile der Einheit im Zuge der Abschreckung und Verteidigung des Bündnisgebiets verlegt würden, betonte Stoltenberg. Zuvor hatte die Nato bereits angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verteidigungspläne für das östliche Bündnisgebiet aktiviert.

Die 30 Staats- und Regierungschefs der Allianz betonten, niemand sollte sich von den Lügen der russischen Regierung täuschen lassen. Putins Entscheidung, die Ukraine anzugreifen sei ein strategischer Fehler gewesen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, man fordere Russland auf, alle Truppen aus der Ukraine abzuziehen und wieder in einen Dialog einzutreten.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht teilte mit, Deutschland sei bereit, seine Unterstützung der Luftraumüberwachung in Rumänien zu verlängern und auszuweiten. Zudem sollen weitere Bundeswehrsoldaten in die Slowakei entsandt werden, die Teil einer neuen Nato-Kampftruppe sein würden.

EU verhängt Strafen gegen Putin und Lawrow

Die EU hat wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine direkte Strafmaßnahmen gegen Präsident Putin und Außenminister Lawrow beschlossen. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell, sagte nach einem Treffen der Außenminister in Brüssel, die Beiden stünden nun zusammen mit jenen Abgeordneten des russischen Parlaments auf der Sanktionsliste, die für die Aggression verantwortlich seien. Borrell bezeichnete die Entscheidung als wichtigen Schritt.

Nach Angaben des lettischen Außenminister Rinkevics sollen mögliche Vermögen von Putin und Lawrow in der Europäischen Union eingefroren werden. Bundesaußenminister Baerbock erklärte mit Blick auf die Strafmaßnahmen, das System Putin werde in seinem Machtkern getroffen.

Der luxemburgische Außenminister Asselborn sagte, weitere Sanktionen wie der Ausschluss Moskaus vom globalen Finanzdatensystem Swift seien noch möglich. Die Debatte darüber werde fortgesetzt.

UNO-Sicherheitsrat befasst sich erneut mit dem Ukraine-Krieg

In New York befasst sich erneut der UNO-Sicherheitsrat mit einem Resolutionsentwurf zur Verurteilung des russischen Militäreinmarschs in der Ukraine. Dem von den USA und Albanien vorgelegten Entwurf zufolge soll das Gremium die russische Aggression gegenüber der Ukraine auf das Schärfste verurteilen. Zudem wird Moskau aufgefordert, alle seine militärischen Kräfte aus dem Gebiet der Ukraine abzuziehen. Die Resolution dürfte wegen Russlands Vetorecht nicht angenommen werden. Auch hat China nach Angaben des Moskauer Präsidialamts

zugesichert, Russland im Sicherheitsrat zu unterstützen.

OECD beendet Beitrittsverhandlungen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die ohehin auf Eis liegenden Beitrittsverhandlungen Russlands formell beendet. Dies geschehe wegen des Angriffs auf die Ukraine, teilte die Organisation mit. Die OECD hatte die 2007 beschlossenen Aufnahmegespräche bereits 2014 gestoppt. Zudem wurde entschieden, das Büro der Organisation in Moskau zu schließen. Weiter hieß es, Russland solle nicht mehr auf Ministerebene eingeladen werden.

Europarat suspendiert Russland

Der Europarat hat Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine suspendiert. Wie der Rat mitteilte, wird die Teilnahme russischer Diplomaten und Delegierter an den wichtigsten Gremien der europäischen Organisation ausgesetzt, und das mit sofortiger Wirkung. Russland bleibt allerdings formell Mitglied im Europarat.

Der Rat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union. Russland und die Ukraine sind beide Mitglied des Europarats.

Auch von der Teilnahme am Eurovision Song Contest wurde Russland ausgeschlossen, wie die Europäische Rundfunkunion mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.