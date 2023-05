Kosovo

NATO verstärkt nach Ausschreitungen KFOR-Schutztruppe

Die NATO hat angekündigt, dass sie nach den Zusammenstößen mit serbischen Demonstranten im Kosovo ihre Kräfte in der Region verstärkt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte in Oslo, es würden 700 zusätzliche Soldaten aus den Reihen der operativen Reserve für den Westbalkan in das Land geschickt.

30.05.2023