Die Teilnehmer des NATO-Sondergipfels zum Thema Ukraine. (dpa/Brendan Smialowski)

Zur Begründung sagte Frankreichs Staatschef Macron: "Es gibt eine Grenze, die darin besteht, nicht Kriegspartei zu werden". Zur Verfügung gestellt würden dagegen weiter Boden-Luft-Raketen und Panzerabwehrwaffen.

Mehr Kampfeinheiten in Osteuropa

Nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg zählen zu den angekündigten Lieferungen etwa Material zum Aufspüren von von chemischen, biologischen und nuklearen Angriffen, aber auch Training für die Dekontaminierung und Krisenmanagement.

Der NATO-Generalsekretär betonte: "Wir tun, was wir können" und kündigte an, die Allianz werde auch ihre eigene Einsatzbereitschaft erhöhen und die Ostflanke massiv verstärken. Dazu sollen vier zusätzliche sogenannte Battlegroups in die Slowakei, nach Ungarn, Bulgarien und Rumänien geschickt werden.

Bisher gibt es solche Verbände in Polen und den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Sie waren nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 durch einen Nato-Beschluss von 2016 entsandt worden.

Moskau spricht von Hysterie

Russland kritisierte die jüngsten Beschlüsse der NATO deutlich. Der Sondergipfel in Brüssel sei nichts anderes als eine - so wörtlich - "Séance zur eigenen Gehirnwäsche" gewesen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die NATO festige ihre antirussische Haltung und Hysterie. Und indem die Allianz der Ukraine weitere Rüstungsgüter zusage, bestätige sie ihr Interesse an einer Fortsetzung der Feindseligkeiten.

Darüber hinaus warf Russland der NATO vor, willenlos dem Kurs der USA zu folgen. Von den geplanten Waffenkäufen profitierten am Ende vor allem die Vereinigten Staaten.

G7-Beratungen unter deutscher Leitung

Die G7-Staaten wollen nach den Worten von Bundeskanzler Scholz ihr gesamtes wirtschaftliches Gewicht einsetzen, um schnellstmöglich für ein Ende des Krieges in der Ukraine zu sorgen. Die sieben Industrienationen hätten sich zu einer lückenlosen Umsetzung der Sanktionen verpflichtet, sagte Scholz nach Gipfel-Beratungen in Brüssel. Deutschland hat gegenwärtig die G7-Präsidentschaft inne. Scholz erklärte, man sei auch zu weiteren Sanktionen entschlossen und werde auf andere Staaten einwirken, ebenfalls entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Außerdem forderten die G7-Staaten China sowie andere Länder auf, Russland in seinem Angriffskrieg weder militärisch noch anderweitig zu helfen. In der Abschlusserklärung heißt es, man werde "wachsam sein in Bezug auf jedwede Unterstützung" solcher Art.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.