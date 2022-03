Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Oliver Douliery / AFP)

Nach Angaben von Diplomaten soll angesichts einer denkbaren Bedrohung des Bündnisgebiets über Möglichkeiten zur Abschreckung Russlands gesprochen werden. Dazu gehörten mehr Truppen und mehr Raketen-Abwehrsysteme in Osteuropa, hieß es. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow soll per Video zu der Runde zugeschaltet werden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, man müsse die militärische Aufstellung der neuen Realität anpassen.

Am Donnerstag kommender Woche findet in der belgischen Hauptstadt ein Nato-Sondergipfel statt. Dazu wird auch US-Präsident Biden erwartet. Er will nach Angaben aus Brüssel zudem als Gast am regulär geplanten EU-Gipfel teilnehmen.

