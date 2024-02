NATO-Flagge und -Logo am Hauptquartier des Militärbündnisses in Brüssel (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Zudem will NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei dem Treffen in Brüssel über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten informieren. Den jüngsten Angaben zufolge wenden die NATO-Mitglieder deutlich mehr für die Verteidigung auf als in den vergangenen Jahren. Rund ein Drittel der Bündnisstaaten dürfte allerdings dennoch auch in diesem Jahr das Ziel verfehlen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Deutschland meldete erstmals seit drei Jahrzehnten geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent.

An den Gesprächen in Brüssel nimmt auch der Verteidigungsminister des designierten Neumitglieds Schweden teil. Das Land hatte 2022 sein Beitrittsgesuch eingereicht, das aber von Ungarn noch nicht bestätigt wurde. Schwedens Außenminister Billström erklärte, er hoffe, dass das ungarische Parlament die Aufnahme Schwedens auf seiner Sitzung am 26. Februar ratifiziere.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.