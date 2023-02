Der runde Tisch der NATO in Brüssel. (Olivier Matthys/AP/dpa)

Im Mittelpunkt dürfte am ersten Tag die weitere militärische Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland stehen. Außerdem geht es mit Blick auf die Sabotageakte gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur unter Wasser wie etwa Datenkabel.

Noch vor dem Treffen organisieren die USA am Vormittag im Nato-Hauptquartier Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Über sie werden Waffenlieferungen an das Land koordiniert. Dazu wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte in seiner abendlichen Videoansprache die Hoffnung, das die Kontaktgruppe weitere Waffenlieferungen für sein Land beschließen möge. Selensky drängt vor allem auf die Lieferung von Kampfjets.

