Kosovoarische Polizeibeamte und die NATO-Friedenstruppe im Kosovo (KFOR) versuchen, in der angespannten Lage für Sicherheit zu sorgen. (picture alliance / AA / Erkin Keci)

Dies bestätigte Nato-Generalsekretär Stoltenberg in der Zeitung "Welt am Sonntag". Es müsse verhindert werden, dass die Gewalt ähnlich wie in den 1990er Jahren eskaliere. Stoltenberg rief Serbien und das Kosovo auf, den von der EU vermittelten Dialog wieder aufzunehmen.

Großbritannien hat bereits 200 zusätzliche Soldaten entsandt, Rumänien plant eine Verstärkung seines Truppen-Kontingents um 100 Einsatzkräfte. Ab April kommenden Jahres wird auch die Bundeswehr ihre Präsenz aufstocken, allerdings unabhängig von den jüngsten Entwicklungen, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte.

Der Norden des Kosovos hat in den vergangenen Wochen verstärkte Unruhen und gewaltsame Zwischenfälle erlebt. In der Region wohnt ein Großteil der serbischen Minderheit.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.