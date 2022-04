Steinmeier in der Slowakei

Bundespräsident Steinmeier betont in der Slowakei die Verteidigungsbereitschaft der NATO (Markus Schreiber/Pool AP/dpa)

Steinmeier hatte sich in der Stadt Kosice zu einem Meinungsaustausch mit der slowakischen Präsidentin Caputova getroffen. Im Anschluss will er die Bundeswehrsoldaten in der Slowakei besuchen. Derzeit sind zwischen 230 und 250 deutsche Soldatinnen und Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Sliac im Einsatz.

Steinmeier setzt mit der Reise seine Besuche an die Nato-Ostflanke fort. So war er in den vergangenen Wochen bereits in Lettland, Litauen und in Polen. In der kommenden Woche plant er einen Besuch in Rumänien.

Weiterführende Informationen

