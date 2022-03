Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, während eines Treffens mit Andrzej Duda, Präsident von Polen in Lask. (dpa/Czarek Sokolowski)

Man werde keine Truppen entsenden oder Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum verlegen, sagte Generalsekretär Stoltenberg bei einem Besuch auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask. Ähnlich äußerte sich der polnische Präsident Duda. Er verwies darauf, dass man vielseitige Hilfe, vor allem humanitäre Hilfe, leiste.

Der russische Außenminister Lawrow warf der Ukraine eine Bedrohung der internationalen Sicherheit vor. Die Regierung in Kiew wolle eigene Atomwaffen, sagte Lawrow per Videolink vor der Ständigen Abrüstungskonferenz in Genf. Von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hieß es vor Kurzem, es gebe keine Belege für derartige Behauptungen.

