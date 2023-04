Russischer Angriffskrieg

Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Kiew. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Stoltenberg sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, alle Verbündeten seien sich einig, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liege. Das Thema werde während des Gipfels im Juli oben auf der Agenda stehen. Priorität der Militärallianz sei es sicherzustellen, dass die Ukraine sich im Krieg gegen Russland durchsetze. Selenskyj forderte seinerseits eine baldige Einladung seines Landes in die NATO. Es sei an der Zeit für eine solche Entscheidung.

Russland bekräftigte angesichts des Besuchs von Stoltenberg in Kiew sein Ziel, eine Aufnahme der Ukraine in die NATO zu verhindern. Kremlsprecher Peskow sagte der Agentur Interfax zufolge, Russland sehe sich durch entsprechende Pläne bedroht.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.