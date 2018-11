Die Flatter-Ulme ist der Baum des Jahres 2018.

Wie die Stiftung Baum des Jahres in Berlin mitteilte, kann die Flatter-Ulme als einzige heimische Baumart Wurzeln wie ein Urwaldriese in tropischen Regenwäldern ausbilden. In Deutschland ist sie in Feuchtgebieten und Flussauen heimisch. Sie kommt zum Beispiel im Oberrheingraben, entlang der Donau, in der Rhein-Main-Ebene, im Spreewald und an der Mittleren Elbe vor. Der Lebensraum der Flatter-Ulme gilt als bedroht, weil viele Auen landwirtschaftlichen Flächen weichen. Heute zählt sie in Deutschland zu den seltenen Baumarten.