Insektenvernichter sollen Läuse und Käfer von Pflanzen fernhalten. Aber: Einige haben Nebenwirkungen, unter anderem können sie Bienen schaden.

Jetzt berichten Forschende aus Spanien und den Niederlanden über weitere Nebenwirkungen, die so noch niemand festgestellt hat. Bestimmte Insektenvernichter, nämlich Neonicotinoide, sind auch in Honigtau zu finden. Honigtau wird von Läusen oder Zikaden ausgeschieden und ist die Nahrung von Schwebfliegen, Wespen, Ameisen und Bienen. Die Forschenden haben eine sehr detaillierte Labor-Studie gemacht und Zitrusbäume entweder mit normalem Wasser gegossen oder mit Insektizid-Wasser. Läuse produzierten dann Honigtau und der wurde von den Forschenden an Schwebfliegen und Schlupfwespen verfüttert. Von den Tieren, die mit Honigtau von den Insektizid-Bäumen gefüttert wurden, starben deutlich mehr.



Die Forschenden schreiben, dass ihre Studie der Beweis dafür sei, dass Insektengifte am Ende viele Insekten treffen, die sie gar nicht treffen sollen.