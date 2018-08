Die Anzahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt nimmt weiter zu.

Derzeit lebten in dem Bundesland 95 Tiere in elf Rudeln, teilte das Landesamt für Umweltschutz in Halle mit. Ein Jahr zuvor seien es 81 gewesen. Unter den 95 jetzt registrierten Tieren seien 26 erwachsene Wölfe, in elf Rudeln seien 47 Welpen zur Welt gekommen.



Das Monitoringjahr richtet sich nach den Angaben am biologischen Rhythmus des Wolfes aus. Es beginnt am 1. Mai jeden Jahres und endet am 30. April des darauffolgenden Jahres.