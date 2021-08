In Madagaskar müssen durch eine große Dürre hunderttausende Menschen Hunger leiden.

Betroffen sind nach Einschätzung der Hilfsorganisation "Save the children" auch zahlreiche Kinder. Jedes sechste Kind leide im besonders betroffenen Süden des ostafrikanischen Inselstaates an akuter Unterernährung und sei damit am Rand des Hungertods. Die Krise erhalte zudem im Schatten der Corona-Pandemie kaum internationale Beachtung, so die Organisation.



Das Welternährungsprogramm sieht die Lage im Süden von Madagaskar ebenfalls als sehr kritisch an. Es gelte die allerhöchste Alarmstufe. Die längste Dürre seit 40 Jahren und Sandstürme machten die Felder unbestellbar, hieß es vom Welternährungsprogramm. Von rund 1,1 Millionen Menschen mit akuter Nahrungsmittelknappheit drohe zehntausenden bis zum Ende des Jahres der Hungertod.

