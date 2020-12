Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat Kroatien erschüttert.

An mehreren Gebäuden entstanden Schäden, Menschen kamen den Behörden zufolge nicht zu Schaden. Nach Angaben des Europäischen Erdbebenzentrums lag das Epizentrum rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb unweit der Stadt Petrinje.



Dort wurde unter anderem das Rathaus beschädigt, wie Bürgermeister Dumbovic dem Sender N1 berichtete. Einige Gebäude hätten beträchtliche Schäden erlitten. Viele Menschen trauten sich deshalb nicht in die Häuser zurück. Im nahegelegenen Sisak traten an mehreren Fassaden Risse auf. Dort war die Feuerwehr im Einsatz, um die Schäden abzusichern und den Bewohnern zur Hilfe zu kommen.

Regierungschef Plenkovic besuchte gemeinsam mit Präsident Zoran Milanovic die Region. Laut Plenkovic war bei den Aufräumarbeiten auch das Militär im Einsatz. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte auf Twitter, die Kommission stehe sei zur Hilfe bereit. Der Balkan liegt auf einer großen tektonischen Bruchlinie. Die Region wird regelmäßig von Erdbeben erschüttert.

