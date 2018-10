Der Inselstaat Papua-Neuguinea im Pazifik ist von einem Erdbeben erschüttert worden.

Es hatte eine Stärke von 7,0. Das zuständige Warnzentrum gab nach dem Beben eine Tsunami-Warnung heraus. Demnach könnten in einem Umkreis von 300 Kilometern hohe Wellen mit zerstörerischer Kraft auf die Küste treffen.



Kurz vor dem Beben in Papua-Neuguinea hatte auch in Indonesien erneut die Erde gebebt. Die Erdstöße erschütterten die Inseln Java und Bali, wo heute die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank eröffnet wird.



Papua-Neuguinea und Indonesien liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem mehrere Erdplatten aufeinander stoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche kommen dort besonders häufig vor.