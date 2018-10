Der Inselstaat Papua-Neuguinea im Pazifik ist von einem Erdbeben erschüttert worden.

Es hatte eine Stärke von 7,0. Das zuständige Warnzentrum gab nach dem Beben eine Tsunami-Warnung heraus. Diese wurde inzwischen aber wieder zurückgezogen. Die Behörden gehen nach ersten Informationen nicht davon aus, dass es viele Opfer oder große Schäden gegeben hat.



Kurz vor dem Beben in Papua-Neuguinea hatte auch in Indonesien erneut die Erde gebebt. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Die Erdstöße erschütterten die Inseln Java und Bali, wo heute die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank eröffnet wird.



Papua-Neuguinea und Indonesien liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem mehrere Erdplatten aufeinander stoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche kommen dort besonders häufig vor.