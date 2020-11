In Mittelamerika ist ein Hurrikan der höchsten Kategorie auf Land getroffen.

Der Sturm "Iota" erreichte die Küste Nicaraguas, wie Meteorologen mitteilten. Das US-Hurrikanzentrum NHC warnte wörtlich vor "katastrophalen Winden, lebensgefährlichen Sturmfluten und sintflutartigen Regenfällen". Die Behörden brachten tausende Menschen aus den Küstengebieten Nicaraguas und Honduras in Sicherheit.



Nach Einschätzung des NHC könnte in Mittelamerika bis zu einem halben Meter Regen pro Quadratmeter fallen. Zahlreiche Menschen weigerten sich, ihre Häuser zu verlassen - auch aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in den Notunterkünften. Bereits vor zwei Wochen hatte ein schwerer Tropensturm weite Landstriche überflutet und zerstört. Rund 200 Menschen kamen ums Leben oder werden noch vermisst. Allein in Honduras leben rund 40.000 Menschen seitdem in Notunterkünften.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.