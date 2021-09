Bei Überschwemmungen im Sudan sind mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen.

Einige Menschen seien ertrunken, viele andere seien durch Stromschläge oder beim Einsturz von Gebäuden ums Leben gekommen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden zudem zahlreiche Menschen verletzt. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, waren bereits in der vergangenen Woche 50 Dörfer in dem nordostafrikanischen Land überflutet worden. 65.000 Menschen seien dadurch in die Flucht getrieben worden.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.