In Albanien sind nach dem Erdbeben im November mit 51 Todesopfern mehrere Behördenmitarbeiter, Ingenieure und Bauunternehmer festgenommen worden.

Insgesamt werde gegen 17 Verdächtige ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach acht von ihnen werde noch gefahndet. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Bauvorschriften missachtet zu haben. Den Ermittlern in der Küstenstadt Durrës zufolge waren die Verstöße der Grund für den Einsturz mehrerer Gebäude. Das Erdbeben am 26. November mit einer Stärke von 6,4 war das verheerendste seit Jahrzehnten in dem Balkanstaat.