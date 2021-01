Der Klimawandel spielt bei der Versicherung von Schäden weltweit eine zunehmende Rolle.

Wie die Rückversicherung Munich Re mitteilte, haben Naturkatastrophen im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von 210 Milliarden Dollar verursacht. Davon entfielen 95 Milliarden Dollar auf Naturkatastrophen in den USA, etwa durch die besonders heftige Hurrikansaison, extreme Waldbrände oder Gewitterserien. Die Schäden des Jahres 2020 lägen deutlich über denen des Vorjahres, erklärte Vorstandsmitglied Jeworrek. Bei all diesen Gefahren sei es dringend an der Zeit, Maßnahmen gegen die zunehmende Klimaerwärmung zu ergreifen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.