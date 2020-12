Sturm, Hagel und Starkregen haben in diesem Jahr in Deutschland weniger Schäden angerichtet als im Vorjahr.

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, mitteilte, kamen die Versicherer 2020 für Schäden in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro auf. Das sind rund 500 Millionen weniger als 2019. Das langjährige Mittel liegt bei 3,7 Milliarden Euro.



Die Nichtregierungsorganisation Christian Aid teilte mit, bei den zehn verheerendsten Unwetter-Katastrophen in diesem Jahr seien 3.500 Menschen ums Leben gekommen. 13,5 Millionen wurden vertrieben und 150 Milliarden Dollar versicherungspflichtige Schäden verursacht. Es sei ein Langzeit-Effekt der Erderwärmung zu erkennen, hieß es weiter. Am schlimmsten hätten die Katastrophen arme Länder getroffen. Nur vier Prozent der Schäden dort seien versichert gewesen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.