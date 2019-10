In zoologischen Sammlungen sind Weibchen unterrepräsentiert.

Das zeigt eine Analyse von fast 2,5 Millionen Exponaten aus großen Naturkundemuseen in London, Paris, New York, Washington und Chicago. Normalerweise würde man eine statistische Verteilung von je 50 Prozent männlichen und weiblichen konservierten Tieren erwarten. Doch laut einer Studie britischer Forscher gibt es in den Sammlungen ein Ungleichgewicht von rund 60 zu 40. Dies zeige, dass es auch in der Wissenschaft eine gewisse Bevorzugung des männlichen Geschlechts gebe, berichten die Studienautoren in den Proceedings of the Royal Society B.



Die Studie ergab auch, dass sich das überproportionale Sammeln männlicher Tiere im Verlauf der Zeit nicht geändert hat. Das Phänomen ist bei Exponaten aus neuerer Zeit genauso zu finden wie bei Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert. Die Forscher fordern, dass die Museums-Verantwortlichen künftig darauf achten müssten, ihre Sammlungen ausgewogen zu gestalten. Sonst könnten Studien, die mit Daten solcher Sammlungen arbeiten, verfälschte Ergebnisse liefern.