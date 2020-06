In Asien und Afrika findet heute eine seltene Art von Sonnenfinsternis statt, eine sogenannte "ringförmige Sonnenfinsternis".

Dabei schiebt der Mond sich zwar genau vor die Sonne - er befindet sich aber relativ weit von der Erde entfernt. Daher ist die Mondscheibe zu klein, um die Sonne komplett abzudecken. Das Ergebniss: Ein heller Sonnenrand strahlt rund um die Mondscheibe.



Im Nordosten der Republik Kongo war der sogenannte "Feuerring" bereits heute am frühen Morgen zu beobachten, im Laufe des Tages ist er auch auf der arabischen Halbinsel sowie in einem Streifen über Pakistan, Indien, China und Taiwan zu sehen. Die Verdunkelung dauert dabei maximal eine Minute und 22 Sekunden.



Die nächste partielle Sonnenfinsternis, die auch in Deutschland zu sehen ist, findet am 10. Juni 2021 statt.