Bundesumweltministerin Schulze ist überzeugt, dass die Coronavirus-Pandemie zu einem Umdenken in der Regierung beim Thema Naturschutz geführt hat.

Die SPD-Politikerin sagte dem Deutschlandfunk, es habe eine Art Wachrütteln gegeben. In der Großen Koalition werde inzwischen mehr über Biodiversität gesprochen. Ein Konjunkturprogramm habe in der Bankenkrise noch ganz anders ausgesehen als heute. "Was wir heute für den Schutz der Umwelt, für den Klimaschutz in diesem Programm drin haben, das ist schon wirklich beachtlich", betonte die Ministerin.



Sie verwies zudem auf das vom Kabinett beschlossene Lieferkettengesetz. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in die Verantwortung dafür zu nehmen, dass ihre Zulieferer die Menschenrechte und grundlegende Umweltstandards einhalten. Schulze sagte, entwaldungsfreie Lieferketten, also solche, die ohne die Abholzung von Wäldern auskommen, seien ein wichtiger Beitrag, um Wildnis und Ökosystem zu erhalten.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck hält das Gesetz für sinnvoll, aber nicht ausreichend. Er sagte dem Deutschlandfunk, der Entwurf der Bundesregierung konzentriere sich auf die Menschenrechte, der ökologische Bereich fehle weitgehend. Er mahnte zudem, man solle sich nicht nur Gedanken über die Eindämmung des Coronavirus machen, sondern auch über die Ursache dieser und weiterer Krankheiten: "Und die liegt im Tierreich und seiner rücksichtslosen Ausbeutung", sagte Habeck.

