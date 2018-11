Der Atlantische Lachs (Salmo salar) wird der "Fisch des Jahres" 2019.

Wie das Bundesamt für Naturschutz mitteilte, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es dringend passierbare Flüsse und geeignete Laichorte brauche. Nur so lasse sich der Fisch schützen und auch in Deutschland wieder ansiedeln.



Bundesamt-Präsidentin Jessel betonte, der Lachs sei auf unverbaute und saubere Flüsse und Bäche angewiesen. "Damit der 'Fisch des Jahres' bald wieder in größerer Anzahl durch Flüsse wie den Rhein schwimmen kann, müssen wir die Anzahl der Barrieren in den Flüssen deutlich verringern und wirksame Auf- und Abstiegsanlagen errichten." Noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hätten Lachse regelmäßig Flüsse wie den Rhein und die Elbe durchschwommen.



Die Auszeichnung "Fisch des Jahres" wird vom Bundesamt für Naturschutz, dem Deutschen Angelfischerverband und dem Verband Deutscher Sporttaucher vergeben.