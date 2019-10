Die Loki Schmidt Stiftung hat den Fieberklee zur Blume des Jahres 2020 gekürt.

Er sei vor allem in Mooren, Sümpfen und Feuchtwiesen zu finden, teilte die Stiftung in Hamburg mit. Die zarten, weißen und auffällig stark bewimperten Blüten blühten zwischen April und Juni und lockten vor allem Hummeln an. Der Fieberklee sei nicht mit dem Klee verwandt - und Fieber könne er auch nicht senken.



Mit der Benennung des Fieberklees zur Blume des Jahres wolle die Loki Schmidt Stiftung auch auf den dringend notwendigen Schutz der Moore aufmerksam machen. Die Stiftung rief deshalb die Aktion "Moore retten" ins Leben. Damit will sie 2020 gemeinsam mit Spendern Moorflächen renaturieren und als Stiftungsland dauerhaft sichern. Werden Moore entwässert, um sie als Grünland oder Siedlungsland zu nutzen, gelangt den Angaben zufolge Luft in den Moorkörper und der Torf wird abgebaut. In der Folge entweichen große Mengen klimaschädliches Kohlendioxid und Lachgas.