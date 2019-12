Naturschützer haben den Grünen Zipfelfalter zum Schmetterling des Jahres 2020 erklärt.

Der BUND und die Naturschutzstiftung Nordrhein-Westfalen wollen mit der Wahl auf die Bedrohung dieser Tierart aufmerksam machen. Das dramatische Artensterben betreffe auch den Grünen Zipfelfalter, hieß es. Dies sei um so bedenklicher, da der Schmetterling keine besonderen Ansprüche an seinen Lebensraum stelle und sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren könne.



In Deutschland sind nach Angaben von Naturschutzorganisationen nur ein Drittel der Tagfalterarten nicht gefährdet.