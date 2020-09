Mehr als 30.000 Menschen wollen heute entlang der Rheinufer Müll aufsammeln.

Am Projekt "Rhine Clean Up", zu deutsch: Rheinsäuberung, beteiligen sich rund 280 Gruppen von der Quelle bis zur Mündung. Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich am Vormittag in Mannheim, Mainz, Köln, Düsseldorf und Duisburg. Im vergangenen Jahr wurden auf diese Weise rund 170 Tonnen Müll an den Rheinufern gesammelt.



An der Aktion nehmen Menschen aus allen Ländern teil, durch die der Rhein fließt. Neben den deutschen Gruppen gibt es auch schweizerische, österreichische, französische und niederländische.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.