Mehr als die Hälfte der nur in Europa vorkommenden Baumarten ist nach einer Bestandsaufnahme der Weltnaturschutzunion gefährdet.

Ursachen dafür seien neben Schädlingen auch Krankheiten, gebietsfremde Arten, nicht nachhaltiger Holzschlag und das Wachstum der Städte, berichtete die Organisation heute in Brüssel. Die Weltnaturschutzunion hat die Bestände von allen in Europa bekannten 454 Baumarten untersucht. In Deutschland sind vor allem Ebereschen bedroht, aber auch für die wilden Gewöhnlichen Rosskastanien sieht es schlecht aus.