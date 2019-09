Die Lage in den nordrhein-westfälischen Wäldern spitzt sich weiter zu.

Die Schadholz-Mengen allein bei der Fichte sind nach Angaben des Landesumweltministeriums erneut gestiegen. Fachleute gingen mittlerweile von mehr als 13 Millionen Kubikmeter aus, heißt es. Bei den vorherigen Erhebung seien es noch neun Millionen Kubikmeter gewesen. NRW-Umweltministerin Heinen-Esser sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Lage sei dramatisch und die Zusage des Bundes, sich künftig intensiver in die Schadensbewältigung einzubringen, dringend erforderlich.



Im Rahmen des nationalen Waldgipfels hatte der Bund für die nächsten vier Jahre Mittel in Höhe von knapp 550 Millionen Euro für die Bewältigung der bundesweiten Schäden in den Wäldern angekündigt.