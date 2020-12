Der amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla darf auf Teilen seiner Baustelle in Grünheide bei Berlin auch weiterhin keine Waldfläche abholzen.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab einer Beschwerde der Umweltverbände NABU und Grüne Liga zum Teil statt. Die Naturschützer hatten sich gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) gewandt, das zuvor die Fällung der Bäume genehmigt hatte. Die Verbände bezweifeln, dass die dort ansässigen Zauneidechsen wie vorgesehen umgesiedelt wurden. Die Tiere sind gefährdet und durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.



Tesla will vier Milliarden Euro in sein erstes europäisches Werk investieren. Erste Teile stehen schon, bisher baut das Unternehmen in Grünheide auf Grundlage einzelner vorläufiger Genehmigungen. In dem Werk sollen rund 12.000 Mitarbeiter bis zu 500.000 Autos im Jahr produzieren.

