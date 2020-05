Wegen der industriellen Landwirtschaft schwinden immer mehr Insekten- und Vogelarten.

Das geht aus dem "Bericht zur Lage der Natur" hervor, den Bundesumweltministerin Schulze in Berlin vorstellte. Besonders betroffen seien Schmetterlinge und Insekten, die auf blütenreiche Wiesen und Weiden angewiesen seien. Starke Verluste gibt es dem Bericht zufolge auch bei Vogelarten, die in Agrarlandschaften leben. Der Bestand von Rebhühnern und Kiebitzen sei auf ein Zehntel des Bestandes vor 25 Jahren gesunken, hieß es. Besser sei die Situation in Wäldern und Siedlungen. Buchenwälder erholten sich, auch in Wohnsiedlungen gebe es wieder mehr Vögel, erklärte Schulze.



Bund und Länder veröffentlichen alle sechs Jahre einen Bericht über den Zustand der Natur. Dabei werden Daten ausgewertet, die Naturschützer über Tiere und Pflanzen zusammengetragen haben.