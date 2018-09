Nach einem neuen Naturschutzbericht sind zwischen 1970 und 2015 gut 35 Prozent der Feuchtgebiete weltweit verloren gegangen.

Zudem seien mehr als 25 Prozent der Pflanzen und Tiere in Feuchtgebieten in Gefahr, auszusterben. Grund für den Rückgang seien vor allem der Klimawandel, die Umweltverschmutzung und der Städtebau in Küstenregionen und Flussmündungen. Zu den betroffenen Gebieten zählen unter anderem Seen, Sümpfe, Küstenregionen und Mangroven.



Der Bericht stammt vom Sekretariat der Ramsar-Konvention, einem internationalen Naturschutzabkommen von 1971. Darin haben sich mehr als 170 Länder verpflichtet, Feuchtgebiete zu schützen, darunter auch Deutschland. Die Länder tagen im Oktober in Dubai.