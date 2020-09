Die großen Reedereien in der Kreuzfahrt-Branche müssen nach Einschätzung des Naturschutzbundes Nabu deutlich mehr für den Klimaschutz tun.

Der Nabu teilte in Hamburg mit, das Gros der Branche sei weit davon entfernt, die Vorgaben aus dem Pariser Abkommen zu erfüllen. Auch habe die Coronakrise die Branche zum Erliegen gebracht. Daher sei zu befürchten, dass es an Geld für Investitionen fehle. Unter 18 befragten Firmen schneide der französische Anbieter Ponant am besten ab, der bereits Segel und Batterien einsetze. Aida, Hurtigruten, Hapag Lloyd, MSC und TUI hätten konkrete Maßnahmen eingeleitet - wenn auch nicht in ausreichender Weise.



Der Kreuzfahrtverband CLIA erklärte, die Branche habe schon 23,5 Milliarden Dollar in Schiffe mit neuen Technologien und saubererern Treibstoffen investiert. Rund die Hälfte der Schiffe nutze inzwischen Flüssiggas-Kraftstoff, mehr als zwei Drittel verfügten über eine Abgasreinigung.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.