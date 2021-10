US-Präsident Biden hat angeordnet, drei Naturschutzgebiete in ihrer ursprünglichen Größe und Nutzung wiederherzustellen.

Er unterzeichnete in Washington entsprechende Weisungen, die Entscheidungen seines Vorgängers Trump zurücknehmen. Trump hatte unter anderem die Flächen verkleinert und Fischereiverbote aufgehoben.



Es geht um die Gebiete "Bears Ears" und "Grand Staircase-Escalante" im Bundesstaat Utah sowie um das Meeresschutzrevier "Northeast Canyons and Seamounts".



Biden erklärte, der Schutz öffentlichen Grund und Bodens dürfe nicht zu einem Pendel werden, das hin und her schwinge - je nachdem, wer im Präsidentenamt sei. Naturschutz sei kein parteipolitisches Thema.

