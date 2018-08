Die US-Regierung unter Präsident Trump hat eine der letzten Umweltauflagen aufgehoben, die die Administration seines Vorgängers Obama verhängt hatte.

Damit ist es in mehr als 50 amerikanischen Naturschutzgebieten nicht länger verboten, schädlingsresistente Gen-Pflanzen anzubauen und Insektizide zu verwenden, deren Wirkstoffe, sogenannte Neonikotinoide, in Zusammenhang mit dem Bienensterben gebracht werden. Der Direktor der zuständigen US-Naturschutzbehörde sagte, die Rücknahme des Verbots sei nötig, damit Zugvögel in den Schutzgebieten ausreichend Futter fänden. Genetisch veränderte Organismen hätten geholfen, die Produktion zu maximieren. Neonikotinoide seien erforderlich, um landwirtschaftliche Anforderungen zu erfüllen. Entscheidungen über den Einsatz von Neonikotinoiden und den Anbau genetisch veränderter Pflanzen wie Sojabohnen und Mais würden künftig von Fall zu Fall getroffen.



Umweltschützer beklagten, die neue Richtlinie bedeute eine schwerwiegende Bedrohung für Bestäuber und andere empfindliche Lebewesen, die auf die giftfreien Lebensräume in Naturschutzgebieten angewiesen seien. Eine Sprecherin der Gruppe "Defenders of Wildlife" kritisierte, die industrielle Landwirtschaft dürfe keinen Platz in Rückzugsräumen für verwundbare Tierarten haben. Die Obama-Regierung hatte in einer Notiz gewarnt, aus mit Neonikotinoiden behandelten Samen entstünden Pflanzen, deren Gewebe auch für Nicht-Schädlinge gefährlich sei.



Die EU hatte im April einem Freilandverbot für die bienengefährdenden Insektengifte zugestimmt. Dabei wurde ein Vorschlag der Kommission angenommen, den Einsatz von Neonikotinoiden auf Gewächshäuser zu beschränken. Im Hinblick auf gentechnisch veränderte Pflanzen hatte zuletzt der Europäische Gerichtshof entschieden, mit Hilfe einer sogenannten Gen-Schere entwickelte Pflanzen müssten vor der Vermarktung sehr genau geprüft werden.