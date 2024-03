Scheinwahl in Russland

Julia Nawalnaja, die Witwe von Alexej Nawalny, bei einem Protest gegen die russische Präsidentschaftswahl in Berlin (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Im äußersten Osten Russlands - etwa in Wladiwostok, Nowosibirsk oder Omsk - seien zur Mittagszeit zahlreiche Menschen einem Aufruf gefolgt, sich vor Wahllokalen anzustellen, teilte das Nawalny-Team auf einem Youtube-Kanal mit. Gleichgesinnte könnten sehen, dass es viele Putin-Gegner gebe. Nawalnys Mitstreiter veröffentlichten Fotos und Videoaufnahmen von Menschen, die sich in verschiedenen Städten in der Nähe von Wahllokalen versammelten.

Proteste auch in Berlin

Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, kurz vor der Mittagszeit seien Wähler in das Moskauer Wahllokal geströmt, in dem Nawalny früher seine Stimme abgab. Nawalnys Team rief außerdem dazu auf, Stimmzettel etwa durch das Ankreuzen mehrerer Kandidaten ungültig zu machen. Die russischen Behörden hatten vor Protestaktionen gewarnt und den Menschen mit Anzeigen wegen Extremismus gedroht. Die Menschenrechtsorganisation OVD-Info meldete, dass mindestens 74 Personen festgenommen worden seien.

Auch an russischen Botschaften im Ausland gab es Proteste, etwa in Berlin. Dort nahm Julia Nawalnaja teil. Sprechchöre forderten in russischer und deutscher Sprache ein Russland ohne Putin. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer nach Angaben einer Sprecherin auf rund 800. Direkt nebenan standen demnach rund 2.000 Menschen in einer Schlange vor der Botschaft, um wählen zu gehen. Auch Nawalnaja und der im Exil in Großbritannien lebende Unternehmer und Kremlkritiker Michail Chodorkowski reihten sich ein, wie auf Videos zu sehen war.

Mit Farbe und Feuer gegen die Scheinwahl

Schon seit Beginn der dreitägigen Abstimmung kommt es immer wieder zu Protestaktionen. Wie die Zentrale Wahlkommission gestern in Moskau mitteilte, gossen Gegner von Staatschef Putin Farbe in Wahlurnen, um Stimmzettel unbrauchbar zu machen. Außerdem habe es acht Brandstiftungsversuche in Abstimmungslokalen gegeben. Mehrere Personen wurden festgenommen. Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Medwedew, sprach von Verrätern, die den Feinden Russlands Hilfe leisteten.

Mit der Abstimmung will sich Putin für eine fünfte Amtszeit als Präsident bestätigen lassen. Laut staatlichen Wahlforschern kann er damit rechnen, dass er mehr als 80 Prozent der Stimmen zugesprochen bekommt. Echte Oppositionskandidaten sind nicht zugelassen. Laut Wahlkommission beteiligten sich bisher mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigen. Als letztes schließen die Wahllokale in der Exklave Kaliningrad an der Ostsee um 19 Uhr deutscher Zeit.

Menschen werden zur Stimmabgabe genötigt

Ein von Russland eingesetzter Statthalter in der Region Saporischschja warf der Ukraine heute vor, ein Wahlgebäude mit zwei Drohnen attackiert zu haben. Das Haus habe daraufhin in Flammen gestanden, Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.