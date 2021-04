Der Gesundheitszustand des russischen Kremlkritikers Nawalny ist nach Einschätzung seiner Ärzte inzwischen lebensbedrohlich.

In einem gemeinsamen Brief, der im regierungskritischen Medium "Mediasona" veröffentlicht wurde, appellieren sie an Nawalny, seinen Hungerstreik sofort zu beenden. Andernfalls drohten ihm erhebliche Gesundheitsschäden wie Nierenversagen, neurologische Schäden oder sogar der Tod. Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet, die vier Ärzte, die nicht in dem Gefängniskrankenhaus beschäftigt seien, hätten Nawylny untersucht und keine ernsthaften Gesundheitsprobleme feststellen können.



Gestern waren in Russland in rund 100 Städten die Menschen auf die Straße gegangen, um eine bessere ärztliche Versorgung Nawalnys zu erreichen. 1.800 Teilnehmer wurden dabei festgenommen.

