Mit Beginn der Parlamentswahlen in Russland ist die App des inhaftierten Regierungskritikers Nawalny in den App Stores von Google und Apple nicht mehr abrufbar.

Der Vorsitzende von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung, Schdanow, warf den beiden US-Unternehmen vor, die App gelöscht zu haben. Die autoritäre russische Regierung und die Propaganda werden entzückt sein, schrieb er per Twitter. Weiter sprach er von einem "beschämenden Akt politischer Zensur".



Die fragliche App soll Nawalnys Team zufolge helfen, bei der Parlamentswahl örtliche Oppositionsbündnisse gegen Kandidaten der Regierungspartei Geeintes Russland zu bilden. Die russische Aufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte den beiden Internetkonzernen mit strafrechtlicher Verfolgung und hohen Geldstrafen gedroht. Sollte die App weiterhin in Russland verfügbar sein, könne dies als Einmischung in die russischen Wahlen gewertet werden. Eine Stellungnahme von Google und Apple gab es bisher nicht.

Warnung vor Wahlbetrug

Die Opposition in Russland warnte bereits vor systematischem Wahlbetrug. Vor allem die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen, sei gefährlich, sagte eine Sprecherin von Nawalny der Deutschen Presse-Agentur. Niemand könne überprüfen, was gezählt werde und ob die Stimmabgabe verändert worden sei.



Die Wahlberechtigten in Russland sind drei Tage lang bis einschließlich Sonntag aufgerufen, über die Verteilung der 450 Sitze in der Staatsduma zu entscheiden. Ein Sieg der Partei Geeintes Russland, die den Kurs von Präsident Putin stützt, gilt als sicher. Echte Oppositionsparteien haben kaum Chancen. Aktuell sind in der Staatsduma neben der Kremlpartei die Kommunisten, die rechtspopulistische LDPR und die Partei Gerechtes Russland vertreten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.