Alexej Nawalny (links) und sein Bruder Oleg im Jahr 2014 (imago/Itar-Tass)

Ein Gericht in Moskau wandelte nach Angaben des Anwalts von Oleg Nawalny eine bereits verhängte Bewährungsstrafe in eine Haftstrafe um. Zur Begründung hieß es demnach, der 38-Jährige habe gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Nawalny war im vergangenen Jahr auf Bewährung verurteilt worden, weil er bei Protesten für die Freilassung seines Bruders gegen Pandemie-Bestimmungen verstoßen haben soll. Zudem wurde ihm vorgeworfen, zur Teilnahme an einer verbotenen Kundgebung aufgerufen zu haben. Laut der russischen Nachrichtenaqgentur Interfax geht das Gericht davon aus, dass Oleg Nawalny sich nach Zypern abgesetzt hat.

Sein Bruder Alexej ist derzeit in einer Strafkolonie hundert Kilometer östlich von Moskau inhaftiert.

