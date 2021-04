Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben die Haftbedingungen für den russischen Kreml-Kritiker Nawalny als "gezielte Folter" bezeichnet und eine Untersuchung des Europarats gefordert.

Ein Brief an Nawalny wurde von Parlamentariern der Grünen, der Union, der SPD und der FDP unterzeichnet. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" versichern sie darin Nawalny ihre "volle Solidarität". Der Sprecher der Grünen für Osteuropapolitik und Initiator des Briefes, Sarrazin, sagte, man dürfe nicht wegsehen, wenn das System Putin den 44-Jährigen erneut in Gefahr bringe.



Nawalnys Unterstützer hatten zuletzt über eine weitere Verschlechterung seines Gesundheitszustands berichtet. Er habe Schmerzen im Rücken und Taubheitsgefühle in den Beinen und Armen. Eine angemessene medizinische Versorgung werde ihm vorenthalten.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.