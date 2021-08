Der in einem Straflager inhaftierte russische Kreml-Kritiker Nawalny hat erstmals aus der Haft ein Interview gegeben.

In einem Gespräch mit der "New York Times" verglich er seine Strafkolonie in Pokrow 100 östlich von Moskau mit einem chinesischen Arbeitslager. Es werde "psychologische Gewalt" gegen die Häftlinge ausgeübt. So werde er gezwungen, täglich acht Stunden kremltreues Staatsfernsehen zu schauen. Lesen oder schreiben sei in dieser Zeit verboten, so Nawalny weiter. Es gebe eine konstante Kontrolle und eine Kultur der Spitzelei. In dem Interview forderte der Oppositionelle erneut harte Sanktionen gegen russische Oligarchen, die Putin unterstützen. Die Strafmaßnahmen von EU und USA dürften nicht das russische Volk treffen.



Nawalny äußerte sich zuversichtlich, dass Russland in eine Zukunft ohne Staatschef Putin gehe. Früher oder später werde Russland einen demokratischen, europäischen Pfad einschlagen.

