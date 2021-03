Die Europäische Union hat sich besorgt über den Gesundheitszustand des inhaftierten russischen Oppositionellen Nawalny geäußert.

Die Berichte seiner Anwälte seien beunruhigend, erklärte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Borrell. Russland müsse Nawalny dringend Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglichen. Die Anwälte Nawalnys hatten nach einem Besuch in dem Straflager gefordert, Nawalny müsse in einem Krankenhaus in Moskau behandelt werden, weil er andernfalls am Ende als Invalide entlassen werde. Der Kreml teilte dazu mit, es gebe bei der medizinischen Betreuung zwar einzelne Beschwerden von Häftlingen, systematische Probleme im Strafvollzugssystem seien aber nicht bekannt.

