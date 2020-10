Nach dem Giftanschlag auf den Oppositionellen Nawalny steht Altkanzler Schröder dafür in der Kritik, weiter eng mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenzuarbeiten.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, sagte der "Bild"-Zeitung, Schröder beteilige sich durch seine Rolle im russischen Öl- und Gasgeschäft an der Vertuschung und Verwischung der Verantwortung Russlands.



Der ehemalige Koordinator der Bundesregierung für Russland, Erler, sprach von einer Männerfreundschaft ohne Rücksicht auf Verluste zwischen Schröder und Putin. Diese Freundschaft bestimme das Handeln Schröders, sagte Erler im Deutschlandfunk. (Audio) Der SPD-Politiker warf dem Altkanzler vor, damit auch der Partei zu schaden.



Nawalny hatte Schröder in der "Bild"-Zeitung zuvor als Putins "Laufburschen" bezeichnet und ihm vorgeworfen, verdeckte Zahlungen aus Moskau zu erhalten. Schröder will sich gegen die Vorwürfe juristisch zur Wehr setzen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.