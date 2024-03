Trauerfeierlichkeiten für Kremlgegner Alexej Nawalny (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Die Polizei ist weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Kreml hatte zuvor angekündigt, jede nicht genehmigte Kundgebung aufzulösen.

Vor dem Gottesdienst hatten sich am Vormittag viele Menschen an der weiträumig abgesperrten Kirche im Südosten der Stadt versammelt und Blumen abgelegt. In einem Live-Stream auf Youtube war zu sehen, wie Trauernde am offenen Sarg Nawalnys gedachten, darunter dessen Mutter. Die Witwe Nawalnys sowie seine Kinder waren aus Sicherheitsgründen nicht nach Russland gereist.

Nawalny war Mitte Februar im Alter von 47 Jahren in einem Straflager in Sibirien aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Unter anderem die USA und die EU machen Staatschef Putin für den Tod verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.